Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Спартак»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

«Результаты „Салавата Юлаева“ рисуют нам четкую картину „пробуждения“ башкирской команды. Два поражения, потом две победы, причем последняя над соперником, вполне сравнимым и по бюджету, и в классе. С учетом того, что начинал „Салават“ с трехматчевой выездной серии, все у „юлаевцев“ совсем неплохо, могло быть и хуже.

Зато у „Спартака“ никакой динамики вообще нет. Прекрасный трехматчевый старт дома, и осечка в первом же выездном матче. Ну, как осечка, с „Магниткой“ в Магнитогорске красно-белые играли на равных, очко все-таки взяли, то есть совсем уж потерянным матч считать нельзя. Но эффект, конечно, уже не такой.

Теперь „Салават“ играет дома, где пока не проигрывает, а „Спартак“, соответственно, не выигрывает, хоть это все, конечно, условно. Силы соперников вполне соизмеримы, но „Салават“ еще разгоняется, а „Спартак“, похоже, играет по максимуму.

Добавим сюда, что статистика личных встреч в Уфе хоть в целом и благоволит хозяевам, но не слишком (шесть побед „Салавата“ при четырех „Спартака“). Причем в последнее время соперники бьются совсем уж на равных, а где-то даже с красно-белым преимуществом.

Поэтому мой прогноз будет опять двойственным. Предположу, что два очка „Салават“ в итоге все-таки наберет. А вот сделает он это в основное время или в результате пятьдесят седьмого буллита – тут решайте сами», – считает Лебедев.

Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.10 в «Лиге Ставок».

Предстоящая встреча состоится 12 сентября в 17:00 по времени Москвы.

Источник: РБ