Футболисты «Пари НН» подготовили проморолики о новом сезоне. Лучший получит награду

Футболисты клуба «ПАРИ НН», выступающего в Российской Премьер-лиге, самостоятельно подготовили проморолики о грядущем сезоне, который станет для команды вторым в истории на высшем уровне. Автор лучшего видео получит 1 миллион рублей и направит его на один из благотворительных проектов по своему выбору.

Впервые в истории российского футбола футболисты команды РПЛ сами придумали проморолики в преддверии нового сезона. При этом в ФК «Пари НН» и букмекерской компании PARI помогли игрокам правильно их снять и смонтировать. В конце своих роликов спортсмены произносят главный слоган, с которым команда проведет грядущий сезон.

Все ролики загружены в социальные сети клуба, а болельщики выбирают лучший из них. Спортсмен, чей ролик победит в голосовании, получит от PARI и ФК «Пари НН» денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, которое отправит на любой благотворительный проект по своему усмотрению.

Победителя назовут на пресс-конференции, которую футбольный клуб проведет 14 июля в Нижнем Новгороде вместе с букмекерской компанией PARI. В рамках этого мероприятия команда презентует новый логотип и игровую форму на сезон. Кроме того, будут представлены новички команды, а руководство клуба, главный тренер Михаил Галактионов и партнеры ответят на вопросы журналистов.

В дальнейшем PARI вместе с нижегородским клубом продолжит проводить благотворительные проекты, а также создавать видеоконтент о футболе и жизни команды в течение всего сезона.

Алексей Левинский, руководитель спонсорских проектов букмекерской компании PARI:

«Мы обещали, что запустим вместе с нашим ключевым партнером — ФК «ПАРИ НН» —множество благотворительных инициатив. Поэтому мы с радостью представляем первую из них. Предложив футболистам команды попробовать себя в роли авторов видеоконтента, мы не сомневались, что им эта идея очень понравится. Игроки клуба отлично справились со своей задачей, но главное, что мы смогли объединить развлекательную историю с благотворительной».

Равиль Измайлов, генеральный директор ФК «Пари НН»:

«Благотворительные проекты уже стали одним из наших ключевых направлений в сотрудничестве с партнером. Наш конкурс — это лишь начало большого пути. Футболисты с удовольствием согласились поддержать нашу инициативу, и мы были приятно удивлены их креативными способностями! На пресс-конференции 14 июля мы определим победителя. Ждем всех на Набережной Федоровского в 20:00!»