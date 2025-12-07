  • Спортс
  • Энтони Дэвис: «Не потерплю никаких оправданий от Флэгга. Но он и сам хочет нести ответственность, становиться лучше»
Энтони Дэвис порассуждал о настрое Купера Флэгга.

Звездный ветеран «Мэверикс» Энтони Дэвис рассказал о правильном подходе новичка техасцев Купера Флэгга.

В субботу «Даллас» победил «Хьюстон» (122:109), Дэвис исправился после одного из худших матчей в карьере, набрав 29 очков и 11 подборов.

«Купер чувстсвует себя и играет свободно. Мы хотим, чтобы все в команде вели себя на площадке раскованно. Понятно, что он привлекает много внимания, сами знаете его статус. Против него ставят самого жесткого защитника, пытаясь прессинговать его и все такое. Флэгг начинает понимать, как противостоять давлению и где его зоны на площадке. Он берет на себя и справляется с важными розыгрышами.

Сегодня я предъявил ему по поводу подборов. Купер не стал цепляться за несколько подборов в нападении, и у него было всего пять отскоков в протоколе. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, у тебя тоже всего пять». Я не потерплю никаких оправданий от Флэгга. Но он и сам хочет нести ответственность, становиться лучше», – заявил Дэвис.

