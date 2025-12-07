Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)

«Партизан» близок к подписанию Малика Бизли.

Белградский «Партизан » может совершить громкий трансферный ход в попытке выйти из кризиса. По информации сербского портала Nova.rs, клуб ведет активные переговоры с опытным атакующим защитником Маликом Бизли и близок к подписанию контракта до конца текущего сезона.

Предполагаемая стоимость соглашения – порядка 2 миллионов долларов. Напомним: в прошлом сезоне Бизли стал вторым в голосовании за титул «Лучшего шестого игрока» НБА, показывая в «Детройте» среднюю результативность 16,3 очка за матч.

Если сделка состоится, это станет одним из самых громких переходов сезона в европейском баскетболе и продемонстрирует амбиции руководства «Партизана», стремящегося стабилизировать команду после ухода Желько Обрадовича.

Малик Бизли рассматривает варианты в Европе и Китае до разрешения ситуации в НБА