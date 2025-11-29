«Партизан» официально сообщил об уходе Желько Обрадовича с поста главного тренера

Желько Обрадович не стал продлевать сотрудничество с «Партизаном».

«Партизан » выпустил пресс-релиз, официально подтвердив уход Желько Обрадовича с поста главного тренера. Серия обсуждений и встречи не помогли руководству клуба убедить знаменитого 65-летнего тренера остаться.

Обрадович категорически обозначил неготовность работать с нынешней командой, а также заявил о негативном влиянии нынешней обстановки на его здоровье.

«Партизан» заявил о готовности продолжить совместную работу в будущем.

На следующей неделе состоится собрание совета директоров клуба по поводу найма нового спортивного директора, после чего организация проведет пресс-конференцию.