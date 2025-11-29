«Партизан» официально сообщил об уходе Желько Обрадовича с поста главного тренера
Желько Обрадович не стал продлевать сотрудничество с «Партизаном».
«Партизан» выпустил пресс-релиз, официально подтвердив уход Желько Обрадовича с поста главного тренера. Серия обсуждений и встречи не помогли руководству клуба убедить знаменитого 65-летнего тренера остаться.
Обрадович категорически обозначил неготовность работать с нынешней командой, а также заявил о негативном влиянии нынешней обстановки на его здоровье.
«Партизан» заявил о готовности продолжить совместную работу в будущем.
На следующей неделе состоится собрание совета директоров клуба по поводу найма нового спортивного директора, после чего организация проведет пресс-конференцию.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Партизана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости