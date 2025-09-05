Определены 17-24-е места Евробаскета, последний – Кипр (разница очков «-165»)

Команды, не вышедшие в плей-офф, распределились по местам.

После завершения группового этапа подтверждено окончательное распределение мест среди восьми команд, выбывших из розыгрыша Евробаскета-2025.

Команды были классифицированы в соответствии с Официальными правилами баскетбола, где основным критерием стала позиция в группе, затем общий результат побед и поражений и разность набранных очков.

17. Испания (2-3, «+43»)

18. Бельгия (2-3, «-40»)

19. Эстония (1-4, «-45»)

20. Черногория (1-4, «-77»)

21. Великобритания (1-4, «-130»)

22. Исландия (0-5, «-76»)

23. Чехия (0-5, «-96»)

24. Кипр (0-5, «-165»)

Финальная стадия турнира пройдет на «Арене Рига» с 6 по 14 сентября.