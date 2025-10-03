Чарльз Ли: «Хотим быстрее доставлять мяч на другую половину, слишком долго возимся перед активной фазой атаки»

Чарльз Ли хочет ускорить нападение «Шарлотт».

«Важно объяснить нашим игроками причины и принципы быстрого темпа. Главным является то, что все должны представлять угрозу на площадке. Качество наших попыток не должно снизиться, но мяч должен быстрее доходить до другой половины.

Надо создавать ранние угрозы, добиваться преимущества в опеке и позиции, раньше приступать собственно к атакующим действиям. В прошлом году мы долго возились с мячом за пределами трехочковой перед началом атаки, а потом нам не хватало времени. Так что надо поработать с движением мяча, быстрым вводом в игру, активной фазой нападения и получением открытых бросков», – заключил главный тренер «Хорнетс».

Команда занимала последнее место по результативности в прошлом сезоне вместе с «Бруклином», набирая в среднем 105,1 очка за матч.