0

Чарльз Ли: «Парни готовы воспринимать информацию. Ключ к моему сердцу лежит через защиту»

Чарльз Ли намерен максимально использовать сборы «Хорнетс».

Главный тренер «Шарлотт» начинает второй сезон с командой.

«Это главное преимущество тренировочного лагеря. У нас есть время. Не спешим на следующий матч. Парни куда более готовы воспринимать информацию на этом этапе сезона.

Ключ к моему сердцу лежит через защиту. В первую очередь и в основном. Не собираюсь сбавлять ход в движении к этой цели», – заявил Ли.

«Жесткость. С нашим тренером все ясно. Жесткость и защита. Пока ты упираешься в обороне, всегда получишь игровое время», – заключил форвард Майлз Бриджес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Charlotte Observer
