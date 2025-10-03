Чарльз Ли: «Парни готовы воспринимать информацию. Ключ к моему сердцу лежит через защиту»
Чарльз Ли намерен максимально использовать сборы «Хорнетс».
Главный тренер «Шарлотт» начинает второй сезон с командой.
«Это главное преимущество тренировочного лагеря. У нас есть время. Не спешим на следующий матч. Парни куда более готовы воспринимать информацию на этом этапе сезона.
Ключ к моему сердцу лежит через защиту. В первую очередь и в основном. Не собираюсь сбавлять ход в движении к этой цели», – заявил Ли.
«Жесткость. С нашим тренером все ясно. Жесткость и защита. Пока ты упираешься в обороне, всегда получишь игровое время», – заключил форвард Майлз Бриджес.
Кто лучший американский игрок в НБА?1922 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Charlotte Observer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости