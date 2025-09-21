Брэндон Миллер стал брать на себя лидерскую роль в «Шарлотт» в межсезонье

Чарльз Ли рассказал о прогрессе Брэндона Миллера.

22-летний форвард пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за травмы запястья, отыграв только 27 матчей на 2-й год в лиге.

Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли назвал восстановление и прогресс форварда одним из главных положительных трендов межсезонья.

По его словам, Миллер стал больше брать на себя лидерские обязанности. Он выступает ментором для молодежи «Шарлотт» и чаще слышен на площадке. Миллер активно участвует в анализе видео и помогает молодым игрокам делать выводы из подборок, одним из его проектов стала плотная работа с разыгрывающим Ником Смитом.