Алекса Аврамович может пропустить 8-12 недель в результате травмы колена, полученной из-за физиотерапевта
Алекса Аврамович получил травму.
По информации телекомментатора Эдина Авдича, физиотерапевт повредил связки колена сербского защитника.
Аврамович подходил к первому сезону с «Дубаем» не в оптимальной форме после травмы пятки на Евробаскете и теперь может пропустить порядка 8-12 недель.
Прошлый сезон баскетболист провел в ЦСКА, набирая 12,1 очка, 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в Единой лиге ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
