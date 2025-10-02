  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Алекса Аврамович может пропустить 8-12 недель в результате травмы колена, полученной из-за физиотерапевта
3

Алекса Аврамович может пропустить 8-12 недель в результате травмы колена, полученной из-за физиотерапевта

Алекса Аврамович получил травму.

По информации телекомментатора Эдина Авдича, физиотерапевт повредил связки колена сербского защитника.

Аврамович подходил к первому сезону с «Дубаем» не в оптимальной форме после травмы пятки на Евробаскете и теперь может пропустить порядка 8-12 недель.

Прошлый сезон баскетболист провел в ЦСКА, набирая 12,1 очка, 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в Единой лиге ВТБ.

Кто лучший американский игрок в НБА?1220 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoДубай
logoЕвролига
logoАлекса Аврамович
logoАдриатическая лига
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Центровой «Црвены Звезды» Хасьель Риверо выбыл до конца года из-за перелома плюсневой кости
вчера, 15:59
«Дубай» подписал Сертача Шанлы до конца сезона
28 сентября, 10:43Фото
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
27 сентября, 14:30
Главные новости
Скут Хендерсон: «В этом сезоне мы будем играть гораздо быстрее»
2 минуты назад
Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»
59 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией» в Абу-Даби
359 минут назад
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей»
сегодня, 12:16
Малакай Флинн привлек внимание клубов Евролиги после первых матчей за «Бахчешехир»
сегодня, 12:09
Энтони Дэвис: «Сгоняю вес по ходу сезона и становлюсь слишком легким»
сегодня, 11:20
Роберт Орри: «Леброн Джеймс никуда не уйдет из «Лейкерс», слишком много факторов против»
4сегодня, 10:59
Энтони Эдвардс о целях: «MVP и титул, DPOY взять тяжело, двое из лучших защитников у меня в команде»
3сегодня, 10:40
Богдан Богданович: «Травма оказалась не такой серьезной. 5-я неделя, все уже нормально»
5сегодня, 10:22
Тайрон Лю: «Мы измотали Джеймса Хардена в прошлом сезоне, не хотим повторения»
сегодня, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»
159 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет МБА
59 минут назад
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
сегодня, 11:55
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10
Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»
4вчера, 19:20Фото
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», УГМК разгромил «Энергию» и другие результаты
вчера, 17:25
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона
вчера, 17:21
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
вчера, 16:25
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
1вчера, 14:59