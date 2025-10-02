Алекса Аврамович может пропустить 8-12 недель в результате травмы колена, полученной из-за физиотерапевта

Алекса Аврамович получил травму.

По информации телекомментатора Эдина Авдича, физиотерапевт повредил связки колена сербского защитника.

Аврамович подходил к первому сезону с «Дубаем » не в оптимальной форме после травмы пятки на Евробаскете и теперь может пропустить порядка 8-12 недель.

Прошлый сезон баскетболист провел в ЦСКА, набирая 12,1 очка, 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в Единой лиге ВТБ.