Генменеджер Скотт Перри взял в «Кингз» трех своих бывших сотрудников из «Никс»

Скотт Перри нанял знакомых специалистов.

Фронт-офис «Сакраменто » пополнили Фред Кофилд (директор игрового персонала), Том Перри (вице-президент по статистике и планированию) и Джон Халас (директор университетской скаутской программы).

Все трое работали со Скоттом Перри в «Нью-Йорке». Перри исполнял роль генменеджера «Никс» с 2017 по 2023 год, клуб не стал продлевать его истекший контракт.

При нем «Нью-Йорк » 2 раза выходил в плей-офф после найма Тома Тибодо и вышел во 2-й раунд в его последний сезон в команде.