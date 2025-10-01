Генменеджер Скотт Перри взял в «Кингз» трех своих бывших сотрудников из «Никс»
Скотт Перри нанял знакомых специалистов.
Фронт-офис «Сакраменто» пополнили Фред Кофилд (директор игрового персонала), Том Перри (вице-президент по статистике и планированию) и Джон Халас (директор университетской скаутской программы).
Все трое работали со Скоттом Перри в «Нью-Йорке». Перри исполнял роль генменеджера «Никс» с 2017 по 2023 год, клуб не стал продлевать его истекший контракт.
При нем «Нью-Йорк» 2 раза выходил в плей-офф после найма Тома Тибодо и вышел во 2-й раунд в его последний сезон в команде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kings Herald
