Д’Анджело Расселл: «Хочу закрепиться в «Далласе»

Д’Анджело Расселл намерен стать важной частью «Мэверикс».

«Очевидно, что из-за отсутствия Кайри появляются свободные минуты, но я не смотрю на это так, будто просто закрываю дыру. Хочу закрепиться здесь, быть стабильным и помогать нам побеждать.

Когда Кайри вернется, я подстроюсь, но мой настрой – с первого дня приносить пользу. Я не просто заполняю позицию. Хочу расти здесь и делать все возможное, чтобы привести клуб к победам», – заявил 29-летний разыгрывающий.

В прошлом сезоне Расселл выступал за «Лейкерс» и «Бруклин», принял участие в 58 матчах и в среднем набирал 12,6 очка, 2,8 подбора и 5,1 передачи за 25 минут на площадке.