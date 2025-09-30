Д’Анджело Расселл: «Хочу закрепиться в «Далласе»
Д’Анджело Расселл намерен стать важной частью «Мэверикс».
«Очевидно, что из-за отсутствия Кайри появляются свободные минуты, но я не смотрю на это так, будто просто закрываю дыру. Хочу закрепиться здесь, быть стабильным и помогать нам побеждать.
Когда Кайри вернется, я подстроюсь, но мой настрой – с первого дня приносить пользу. Я не просто заполняю позицию. Хочу расти здесь и делать все возможное, чтобы привести клуб к победам», – заявил 29-летний разыгрывающий.
В прошлом сезоне Расселл выступал за «Лейкерс» и «Бруклин», принял участие в 58 матчах и в среднем набирал 12,6 очка, 2,8 подбора и 5,1 передачи за 25 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Далласа»
