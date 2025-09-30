Серджо Скариоло о матче с «Виртусом»: «Ждем очень жесткий выездной матч против невероятно атлетичной команды»

Мадридский «Реала» готовится к сложному старту сезона Евролиги.

«Безусловно, это будет сложная выездная игра против очень атлетичной команды с игроками, обладающими выдающимися навыками набора очков, в необычной атмосфере – на небольшой площадке и при сильной поддержке болельщиков на протяжении всего матча.

Это первая игра Евролиги, полная неизвестности, против команды, которая все еще развивается. Ее игровые механизмы не доведены до идеала, но она часто побеждает благодаря самоотдаче, агрессии, контролю подборов, сильной индивидуальной защите, концентрации и минимизации собственных ошибок», – отметил Серджо Скариоло.

30 сентября итальянский «Виртус» примет мадридский «Реал» – начало встречи в 21.45 по московскому времени.