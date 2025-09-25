Пабло Ласо будет работать в качестве комментатора в Испании
Пабло Ласо пока не нашел тренерской работы.
57-летний специалист провел всего по сезону в «Баварии» и «Басконии». После Евробаскета тренер претендовал на роль во главе сборной Испании, но уступил эту позицию Чусу Матео.
Ласо займется комментированием. Испанец приступит к работе на матчах Суперкубка и может продолжить в национальном чемпионате, если не найдет тренерскую позицию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
