0

Пабло Ласо будет работать в качестве комментатора в Испании

Пабло Ласо пока не нашел тренерской работы.

57-летний специалист провел всего по сезону в «Баварии» и «Басконии». После Евробаскета тренер претендовал на роль во главе сборной Испании, но уступил эту позицию Чусу Матео.

Ласо займется комментированием. Испанец приступит к работе на матчах Суперкубка и может продолжить в национальном чемпионате, если не найдет тренерскую позицию.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
