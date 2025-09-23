0

«Бавария» подписала Алексу Раданова и Дэвида Маккормака

Мюнхенский клуб подписал контракты с сербским форвардом и американским центровым.

«Бавария» спешно усиливает состав перед напряженным стартом в Евролиге и Бундеслиге.

Сербский форвард Алекса Раданов (27 лет, 201 см) уже тренировался с командой несколько недель и подписал контракт до конца сезона.

Американский центровой Дэвид Маккормак (26 лет, 208 см) находился на просмотре в «Виртусе», но в итоге присоединился к «Баварии».

Источник: официальный сайт «Баварии»
