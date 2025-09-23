Майкл Бриджес о новом контракте с «Никс»: «Я очень хочу побеждать, а не гнаться за каждым долларом»
Форвард «Нью-Йорка» согласился на меньшую сумму, чтобы помочь клубу.
«Если бы я пришел сюда, говоря о своем желании побеждать, но при этом пытался забрать каждый доллар, создавая сложности для организации – я бы выглядел обманщиком. Но это не про меня, я очень хочу побеждать», – заявил Бриджес.
29-летний баскетболист подписал с «Никс» новое соглашение на 4 года и 150 миллионов долларов, хотя мог претендовать на большую сумму.
В прошлом сезоне Бриджес провел все 82 матча регулярного сезона, набирая в среднем 17,6 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Knicks Videos в соцсети X
