Дрю Холидэй о своем будущем: «Буду играть, пока есть силы»

Дрю Холидэй поделился планами на карьеру и ожиданиями от игры за «Портленд».

«Мне посчастливилось играть так долго, и я просто продолжу, пока есть силы.

Эти парни (Шэйдон Шарп и Скут Хендерсон ) невероятно атлетичны и умны, у них есть все необходимые качества. Сейчас самое время конкурировать и показать им, как выглядят победы.

Что касается тренера, то я смотрел за игрой Чонси Биллапса в «Детройте» и «Денвере». Он во многом меня научил, как быть разыгрывающим, который в первую очередь думает о пасе, но может и забить. Думаю, мы одинаково видим игру», – заявил двухкратный чемпион НБА.

В прошлом сезоне в составе «Бостона» 35-летний Холидей набирал в среднем 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи за игру.