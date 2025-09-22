1

Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26

Лонни Уокер – самый высокооплачиваемый игрок «Маккаби».

Израильское издание Israel Hayom опубликовало зарплаты игроков и тренеров крупнейших израильских клубов, включая «Маккаби» из Тель-Авива.

Самым высокооплачиваемым игроком стал Лонни Уокер с зарплатой 2,2 млн долларов, за ним идет Джейлен Хорд – 1,1 млн долларов.

Зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив»:

Лонни Уокер – 2,2 млн долларов, Джейлен Хорд – 1,1 млн, Ти Джей Лиф – 900 000, Роман Соркин – 900 000, Ошэй Бриссетт – 850 000, Джефф Даутин – 850 000, Тамир Блатт – 700 000, Джон ДиБартоломео – 650 000, Марсио Сантос – 600 000, Джимми Кларк – 400 000, Гур Лави – 400 000, Урош Трифунович – 250 000, Уилл Рэйман – 225 000, Клиффорд Оморуйи – 150 000.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Israel Hayom
Джейлен Хорд
