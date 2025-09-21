«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL

«Астана» расширила сотрудничество с турниром WASL.

Клуб из Казахстана приостановил участие в Лиге ВТБ, но проведет полноценный сезон в WASL FIBA, к которому ранее присоединялся на стадии «финальной восьмерки».

Региональный азиатский турнир WASL под эгидой ФИБА проводится с 2022 года.

На групповой стадии «Астана » будет выступать в конференции West Asia League. Ее соперниками станут команды из Ирана, Ливана, Сирии и Ирака.