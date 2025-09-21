«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL
«Астана» расширила сотрудничество с турниром WASL.
Клуб из Казахстана приостановил участие в Лиге ВТБ, но проведет полноценный сезон в WASL FIBA, к которому ранее присоединялся на стадии «финальной восьмерки».
Региональный азиатский турнир WASL под эгидой ФИБА проводится с 2022 года.
На групповой стадии «Астана» будет выступать в конференции West Asia League. Ее соперниками станут команды из Ирана, Ливана, Сирии и Ирака.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
