«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL

«Астана» расширила сотрудничество с турниром WASL.

Клуб из Казахстана приостановил участие в Лиге ВТБ, но проведет полноценный сезон в WASL FIBA, к которому ранее присоединялся на стадии «финальной восьмерки».

Региональный азиатский турнир WASL под эгидой ФИБА проводится с 2022 года.

На групповой стадии «Астана» будет выступать в конференции West Asia League. Ее соперниками станут команды из Ирана, Ливана, Сирии и Ирака.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
