  • Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»
Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»

Костас Слукас рассказал о планах «Панатинаикоса» на сезон.

«Надо начать розыгрыш Евролиги с двух домашних побед, чтобы задать тон. В прошлом году (4-е место) наша команда была лучше соперника, но не смогла продемонстрировать это на площадке. Забыли, начинаем новый сезон.

«Финал четырех» в Афинах увеличивает мотивацию. Второго провального года не будет.

Увидим, продолжу ли я карьеру после этого. Нужно будет обсудить с владельцем и командой. Нужно понимать, когда пора завершать. Но не позже 2027 года», – поделился защитник «Панатинаикоса».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
