Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»
Костас Слукас рассказал о планах «Панатинаикоса» на сезон.
«Надо начать розыгрыш Евролиги с двух домашних побед, чтобы задать тон. В прошлом году (4-е место) наша команда была лучше соперника, но не смогла продемонстрировать это на площадке. Забыли, начинаем новый сезон.
«Финал четырех» в Афинах увеличивает мотивацию. Второго провального года не будет.
Увидим, продолжу ли я карьеру после этого. Нужно будет обсудить с владельцем и командой. Нужно понимать, когда пора завершать. Но не позже 2027 года», – поделился защитник «Панатинаикоса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
