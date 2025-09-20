Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»

Костас Слукас рассказал о планах «Панатинаикоса» на сезон.

«Надо начать розыгрыш Евролиги с двух домашних побед, чтобы задать тон. В прошлом году (4-е место) наша команда была лучше соперника, но не смогла продемонстрировать это на площадке. Забыли, начинаем новый сезон.

«Финал четырех» в Афинах увеличивает мотивацию. Второго провального года не будет.

Увидим, продолжу ли я карьеру после этого. Нужно будет обсудить с владельцем и командой. Нужно понимать, когда пора завершать. Но не позже 2027 года», – поделился защитник «Панатинаикоса ».