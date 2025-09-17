2

Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»

Ветеран НБА признался, что никогда не имел диетолога и редко занимался летом.

«Я ел бургеры, картошку фри, пиццу, попкорн и давал телу набрать вес. Ничего особенного не делал.

Но у меня всегда было желание и жажда быть готовым к тренировкам и играм. Из трех матчей, которые я пропустил, два – из-за похорон, один – из-за травмы лодыжки.

Летом я сразу возвращался домой в Лос-Анджелес, а там барбекю. Мог набрать 9 килограмм за четыре-пять дней.

Но если вдруг видел как кто-то играет в баскетбол на улице, то всегда присоединялся», – рассказал Миллер.

Даже несмотря на такие привычки, баскетболист сыграл 632 матча подряд в период с 2003 по 2010 год, эта серия прервалась лишь из-за дисквалификации.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Fadeaway World
