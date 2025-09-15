Швед подписал контракт с МБА-МАИ

МБА-МАИ объявил о переходе 15-летнего белорусского форварда Ильи Шведа.

В прошлом сезоне Швед в составе ОСП СДЮШОР № 7 БК «Принеманье-1» стал победителем первого дивизиона ДЮБЛ среди юношей 2009–2010 годов рождения и был самым результативным игроком «Финала четырех».

Форвард является игроком сборной Беларуси U16. Также на его счету 10 матчей за «Гродно-93 ГрГУ» в чемпионате Беларуси.