0

Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета

Капитан сборной Турции отдал все силы.

Осман, который получил травму в матче 1/4 финала против Польши и играл через боль в полуфинале с Грецией, провел на паркете все 40 минут в матче за «золото» с Турцией, ни разу не присев на скамейку запасных.

За это время 30-летний форвард отметился 23 очками и 5 подборами.

В составе сборной Германии больше всех минут отыграл Деннис Шредер – 34.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Eurohoops в соцсети X
logoДжеди Осман
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лойд, Осман, Авдия, Маркканен и Йокич – во второй символической пятерке Евробаскета-2025
1сегодня, 04:18
Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала
1вчера, 21:03
Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»
113 сентября, 11:17
Главные новости
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
10 минут назадФото
Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
28 минут назад
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
152 минуты назадВидео
Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»
8сегодня, 07:04
Марк Кьюбан: «Игроки стали бояться публиковать что-то в соцсетях из-за токсичной атмосферы. Получается себе во вред»
2сегодня, 06:54
Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение
1сегодня, 06:45Фото
Шакил О’Нил об одной из самых глупых ошибок: «Купил «Феррари», потратил кучу денег на расширение под себя, почти не езжу на ней»
4сегодня, 06:44
Майкл Портер: «Получил множество гневных сообщений после своего поста о Чарли Кирке. Мы живем в грешном мире»
8сегодня, 06:30
Брианна Стюарт получила травму колена в овертайме матча с «Финиксом»
сегодня, 06:21Видео
Марио Чалмерс: «Хочу, чтобы в следующем сезоне в НБА был новый чемпион»
3сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Исаак Бонга об НБА: «Сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим»
сегодня, 07:25
Деннис Смит побывает на просмотре в «Никс». Разыгрывающий надеется вернуться в НБА
сегодня, 06:59
Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»
сегодня, 04:57
Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»
вчера, 20:14
Микаэль Янтунен: «Проигрывать так – это отстой. Мы не хотели, чтобы наш путь на Евробаскете так закончился»
1вчера, 19:57
Джарен Джексон о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо, прогресс идет в нужном направлении»
вчера, 19:40
Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА
вчера, 17:08
Виктор Вембаньяма лично учувствует в отборе в «фанатский сектор» «Сан-Антонио»
5вчера, 16:11
Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
1вчера, 15:26Видео
Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025
вчера, 14:58