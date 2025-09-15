Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета

Капитан сборной Турции отдал все силы.

Осман , который получил травму в матче 1/4 финала против Польши и играл через боль в полуфинале с Грецией, провел на паркете все 40 минут в матче за «золото» с Турцией, ни разу не присев на скамейку запасных.

За это время 30-летний форвард отметился 23 очками и 5 подборами.

В составе сборной Германии больше всех минут отыграл Деннис Шредер – 34.