Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета
Капитан сборной Турции отдал все силы.
Осман, который получил травму в матче 1/4 финала против Польши и играл через боль в полуфинале с Грецией, провел на паркете все 40 минут в матче за «золото» с Турцией, ни разу не присев на скамейку запасных.
За это время 30-летний форвард отметился 23 очками и 5 подборами.
В составе сборной Германии больше всех минут отыграл Деннис Шредер – 34.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Eurohoops в соцсети X
