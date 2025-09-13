0

Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»

Турецкий форвард сыграл в полуфинале Евробаскета с повреждением.

«Лично я чувствовал боль, я был не на 100% готов, но не хотел бросать свою команду, будучи капитаном. Я должен был играть, даже если я не был полностью здоров. В таких играх ты должен выходить на паркет, другого выбора нет.

Наша защита была невероятной, мы действовали как настоящая команда. У Греции великолепный состав, но мы были очень хорошо подготовлены. Тренерский штаб проделал фантастическую работу, Османи был превосходен. Поздравляю всех. Мы уважаем Грецию, но мы очень рады победе», – сказал Осман.

30-летний капитан сборной Турции получил травму в четвертьфинальном матче против Польши, но все же смог выйти на площадку в полуфинале с Грецией.  Осман принес своей команде 17 очков, 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата за 34 минуты на паркете.

