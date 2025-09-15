Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение
Младший Вагнер посвятил полученную награду старшему брату.
В финале чемпионата Европы Германия оказалась сильнее Турции (88:83), а Франц Вагнер отметился 18 очками и 8 подборами.
Форвард попал в первую символическую сборную турнира и вышел на награждение в майке своего брата Моритца Вагнера, который не смог присоединиться к команде из-за разрыва передней крестообразной связки.
«Ну, поэтому я и надел майку. Очевидно, он получил тяжелую травму и пытается вернуться как можно быстрее. Он не смог присутствовать здесь, но я думаю, каждый в команде знает, что он часть нашей группы. Это часть того, что мы строим.
Я уже успел поговорить с ним – он невероятно счастлив», – рассказал 24-летний баскетболист.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости