0

Эргин Атаман о Джеди Османе: «О степени его готовности станет известно только перед игрой»

Джеди Осман пропустил тренировку перед матчем 1/2 финала Евробаскета.

«Сегодня он проходил терапию и не смог тренироваться с командой. Состояние травмы и степень его готовность к матчу прояснятся непосредственно перед началом игры», – заявил Эргин Атаман.

Матч 1/2 финала  между Турцией и Грецией состоится 12 сентября в 21.00 по московскому времени.

Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Эргин Атаман
logoЕвробаскет-2025
logoДжеди Осман
logoсборная Турции
logoсборная Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Костас Слукас о матче против Турции: «Нам понадобится 40 минут концентрации и немного удачи»
сегодня, 16:12
Греция – Турция – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 12 сентября 2025
сегодня, 16:11Пользовательская новость
Вассилис Спанулис: «Яннису свистят больше фолов в нападении, чем он реально совершает»
1сегодня, 13:35
Главные новости
Майк Джеймс останется в «Монако», несмотря на интерес из НБА и Евролиги
5 минут назад
«Лейкерс» готовы брать долгосрочные контракты и рассматривает Уиггинса как возможное усиление
28 минут назад
Лаури Маркканен о Дирке Новицки: «Я пытаюсь делать что-то похожее на то, что делал он»
48 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» примет «Голден Стэйт», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи
сегодня, 16:56
Кендрик Перкинс о Алперене Шенгюне: «Он один из пяти лучших центровых в НБА»
4сегодня, 16:40
Костас Слукас о матче против Турции: «Нам понадобится 40 минут концентрации и немного удачи»
сегодня, 16:12
Ричард Джефферсон о новом правиле НБА: «Это трусливо!»
4сегодня, 15:37
Шакил О’Нил о Джоэле Эмбииде: «Я пытался быть жестким с ним, но он этого не выдерживает»
3сегодня, 14:23
Израильские клубы проведут матчи Евролиги в Белграде и Софии
4сегодня, 13:58
Вассилис Спанулис: «Яннису свистят больше фолов в нападении, чем он реально совершает»
1сегодня, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
сегодня, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
сегодня, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2сегодня, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1сегодня, 15:20
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
сегодня, 15:02
«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса
сегодня, 14:39
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
сегодня, 11:30
«На 2-й год понял, что ролей мне не дадут». 20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган
5сегодня, 07:59
Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
сегодня, 07:50Фото
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
3сегодня, 06:42