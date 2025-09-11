Эргин Атаман о Джеди Османе: «О степени его готовности станет известно только перед игрой»
Джеди Осман пропустил тренировку перед матчем 1/2 финала Евробаскета.
«Сегодня он проходил терапию и не смог тренироваться с командой. Состояние травмы и степень его готовность к матчу прояснятся непосредственно перед началом игры», – заявил Эргин Атаман.
Матч 1/2 финала между Турцией и Грецией состоится 12 сентября в 21.00 по московскому времени.
Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
