Эргин Атаман о Джеди Османе: «О степени его готовности станет известно только перед игрой»

Джеди Осман пропустил тренировку перед матчем 1/2 финала Евробаскета.

«Сегодня он проходил терапию и не смог тренироваться с командой. Состояние травмы и степень его готовность к матчу прояснятся непосредственно перед началом игры», – заявил Эргин Атаман .

Матч 1/2 финала между Турцией и Грецией состоится 12 сентября в 21.00 по московскому времени.

Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку