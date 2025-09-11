Костас Слукас о матче против Турции: «Нам понадобится 40 минут концентрации и немного удачи»
«Я много работал летом и почти не отдыхал с семьей, потому что верил, что эта команда может далеко пройти.
Думаю, что ментально мы все готовы. Прошлые неудачи оставили свой след в нашем сознании, и теперь мы с нетерпением ждем завтрашней игры, которая может стать самой важной в моей карьере.
Чувствую себя немного неопытным в таких матчах – это мой первый полуфинал со сборной. Постараюсь быть максимально сконцентрированным.
У Турции очень сильная команда с талантливыми игроками. Эргин Атаман – отличный тренер, я много раз это говорил. За последние 10 лет он лучший по количеству титулов.
Нам понадобится 40 минут концентрации и немного удачи», – сказал 35-летний разыгрывающий.
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»