0

Костас Слукас о матче против Турции: «Нам понадобится 40 минут концентрации и немного удачи»

Костас Слукас готовится к главному матчу в карьере за сборную Греции.

«Я много работал летом и почти не отдыхал с семьей, потому что верил, что эта команда может далеко пройти.

Думаю, что ментально мы все готовы. Прошлые неудачи оставили свой след в нашем сознании, и теперь мы с нетерпением ждем завтрашней игры, которая может стать самой важной в моей карьере.

Чувствую себя немного неопытным в таких матчах – это мой первый полуфинал со сборной. Постараюсь быть максимально сконцентрированным.

У Турции очень сильная команда с талантливыми игроками. Эргин Атаман – отличный тренер, я много раз это говорил. За последние 10 лет он лучший по количеству титулов.

Нам понадобится 40 минут концентрации и немного удачи», – сказал 35-летний разыгрывающий.

Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoсборная Греции
logoКостас Слукас
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вассилис Спанулис: «Яннису свистят больше фолов в нападении, чем он реально совершает»
1сегодня, 13:35
Германия – подавляющий фаворит Евробаскета перед полуфиналами. Турция – 2-я у букмекеров, Греция – 3-я, Финляндия – 4-я
сегодня, 11:29
Турция – Греция, Финляндия – Германия. Стали известны все пары 1/2 финала Евробаскета
32вчера, 20:37
Главные новости
Женская НБА. «Миннесота» примет «Голден Стэйт», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи
40 минут назад
Кендрик Перкинс о Алперене Шенгюне: «Он один из пяти лучших центровых в НБА»
156 минут назад
Ричард Джефферсон о новом правиле НБА: «Это трусливо!»
3сегодня, 15:37
Шакил О’Нил о Джоэле Эмбииде: «Я пытался быть жестким с ним, но он этого не выдерживает»
2сегодня, 14:23
Израильские клубы проведут матчи Евролиги в Белграде и Софии
3сегодня, 13:58
Вассилис Спанулис: «Яннису свистят больше фолов в нападении, чем он реально совершает»
1сегодня, 13:35
Энтони Дэвис может пропустить стартовый матч сезона
6сегодня, 13:14
Пабло Торре: «Адам Сильвер не поднимал вопрос расследования по поводу Стива Балмера на совете управляющих лиги»
7сегодня, 11:50
Тим Бонтемпс: «Если Германия выиграет Евробаскет, Деннис Шредер попадет в Зал славы баскетбола имени Нейсмита»
1сегодня, 11:15
Этторе Мессина: «20 команд в Евролиге – это временное решение на год, их будет 24»
4сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
3 минуты назадВидео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
23 минуты назад
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2сегодня, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1сегодня, 15:20
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
сегодня, 15:02
«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса
сегодня, 14:39
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
сегодня, 11:30
«На 2-й год понял, что ролей мне не дадут». 20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган
5сегодня, 07:59
Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
сегодня, 07:50Фото
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
3сегодня, 06:42