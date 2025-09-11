1

Кендрик Перкинс о Алперене Шенгюне: «Он один из пяти лучших центровых в НБА»

Кендрик Перкинс похвалил Шенгюна за его универсальность и игру в защите.

«Алперене Шенгюн – один из пяти лучших центровых в НБА. Знаете почему? Не только из-за очков, не только из-за подборов и передач, но и потому, что он реально играет в защите на высоком уровне.

Посмотрите, как он хорошо обороняется во время пик-н-ролла, как он агрессивен. Он может разменять против любого.

Шенгюн – это причина, по которой я ставлю «Рокетс» на второе место после «Оклахомы» в списке претендентов на чемпионство», – сказал Кендрик Перкинс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
