Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении

ЧЕ-2025, возможно, был последним турниром Мурича в майке национальной команды.

Как сообщает RTVSLO, ожидается, что давний партнер Луки Дончича Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении.

Ветеран, которому в ноябре исполнится 34 года, после победы Словении над Италией в 1/8 финала в Риге выразил гордость, заявив, что счастлив продлить свою международную карьеру еще на несколько дней. Однако ранее он уже объявлял, что нынешний вызов в сборную, скорее всего, станет для него последним.

«Я не знаю, действительно ли это его последняя игра, – сказал главный тренер Александр Секулич. – Надеюсь, что нет, но если это так, мы уважаем его решение. Он так много отдал сборной. Трудно подвести итог его вкладу. Он был частью золотого поколения, позже также стал капитаном… он вырос в элитного игрока и настоящего лидера в раздевалке.

Он одна из причин, по которой сборная была так успешна. Мы говорим не только о титуле чемпиона Европы. Мы также были четвертыми на Олимпиаде… На ум приходят только превосходные эпитеты».

За 14 лет Мурич сыграл на пяти чемпионатах Европы, одном чемпионате мира и Олимпийских играх, где он также был со-капитаном вместе с Дончичем. Федерация баскетбола Словении насчитала у него ровно 100 сыгранных матчей за сборную.