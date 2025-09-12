0

Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении

ЧЕ-2025, возможно, был последним турниром Мурича в майке национальной команды.

Как сообщает RTVSLO, ожидается, что давний партнер Луки Дончича Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении.

Ветеран, которому в ноябре исполнится 34 года, после победы Словении над Италией в 1/8 финала в Риге выразил гордость, заявив, что счастлив продлить свою международную карьеру еще на несколько дней. Однако ранее он уже объявлял, что нынешний вызов в сборную, скорее всего, станет для него последним. 

«Я не знаю, действительно ли это его последняя игра, – сказал главный тренер Александр Секулич. – Надеюсь, что нет, но если это так, мы уважаем его решение. Он так много отдал сборной. Трудно подвести итог его вкладу. Он был частью золотого поколения, позже также стал капитаном… он вырос в элитного игрока и настоящего лидера в раздевалке.

Он одна из причин, по которой сборная была так успешна. Мы говорим не только о титуле чемпиона Европы. Мы также были четвертыми на Олимпиаде… На ум приходят только превосходные эпитеты».

За 14 лет Мурич сыграл на пяти чемпионатах Европы, одном чемпионате мира и Олимпийских играх, где он также был со-капитаном вместе с Дончичем. Федерация баскетбола Словении насчитала у него ровно 100 сыгранных матчей за сборную.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Словении
Александер Секулич
logoЕвробаскет-2025
Эдо Мурич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»
3сегодня, 09:11
Лука Дончич провел великий Евробаскет. И даже напугал Германию
37вчера, 12:50
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
3вчера, 06:42
Главные новости
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
851 минуту назад
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
14сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»
3сегодня, 09:11
Стефен Карри о данке в прошлом сезоне: «Он выжал из меня все до последней капли»
4сегодня, 08:27
Име Удока: «Кевин Дюрэнт хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень»
7сегодня, 08:04
Марк Кьюбан: «Сильвер – один из тех, кто вступается за болельщиков, в то время как многие владельцы команд этого не делают»
сегодня, 07:45
Коби Уайт будет добиваться контракта с зарплатой более 30 миллионов долларов
6сегодня, 07:29
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия встретится с Финляндией, Греция сыграет с Турцией
2сегодня, 07:09
Процент дальних попаданий Николы Йокича в прошлом сезоне с учетом нового правила вырос бы до 44,4%
15сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
30 минут назад
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1вчера, 15:20
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
вчера, 15:02
«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса
вчера, 14:39
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
вчера, 11:30