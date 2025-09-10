Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»

«Маккаби» подписал Дэриона Эткинса.

32-летний американский форвард (203 см) не был выбран на драфте-2015 НБА и быстро перебрался в Европу в 2016 году, начав европейскую карьеру в Израиле в «Хапоэле Холон».

В 2022 году Эткинс попал в Италию, где отыграл два сезона за «Тренто» и «Реджо-Эмилию», после чего ему пришлось год провести во втором турецком дивизионе, где он набирал 14,8 очка, 7,1 подбора, 2,7 передачи и 1,8 блок-шота в среднем за матч.

Эткинс продолжит карьеру в «Маккаби Ирони Рамат-Ган».