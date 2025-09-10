Фото
0

Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»

«Маккаби» подписал Дэриона Эткинса.

32-летний американский форвард (203 см) не был выбран на драфте-2015 НБА и быстро перебрался в Европу в 2016 году, начав европейскую карьеру в Израиле в «Хапоэле Холон».

В 2022 году Эткинс попал в Италию, где отыграл два сезона за «Тренто» и «Реджо-Эмилию», после чего ему пришлось год провести во втором турецком дивизионе, где он набирал 14,8 очка, 7,1 подбора, 2,7 передачи и 1,8 блок-шота в среднем за матч.

Эткинс продолжит карьеру в «Маккаби Ирони Рамат-Ган».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби Ирони Рамат-Ган»
Дэрион Эткинс
переходы
logoМаккаби Ирони Рамат-Ган
logoчемпионат Израиля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» подписал и отчислил 24-летнего защитника Джейдена Шэкелфорда
1сегодня, 07:50
Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»
сегодня, 05:40Фото
«Монако» подписал Давида Мишино
вчера, 11:01Фото
Главные новости
«Майами» предложит Норману Пауэллу продление контракта по результатам начала сезона
20 минут назад
«Финал четырех»-2026 Евролиги пройдет в Афинах
2сегодня, 10:25Фото
Костас Папаниколау: «Яннис Адетокумбо – лучший игрок мира. Неудержимый и скромный»
2сегодня, 10:16
Патрик Беверли: «Тренировался с «Рокетс» последнюю пару недель. Но у них нет места»
2сегодня, 09:48
Шейн Ларкин: «Я один из наиболее возрастных игроков сборной Турции. У меня большой опыт ситуаций с высоким уровнем давления»
сегодня, 09:35
Лука Банки, скорее всего, займет место главного тренера сборной Италии
3сегодня, 09:15
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Финляндия встретится с Грузией, Германия сыграет со Словенией
9сегодня, 09:04
Die Welt: «Для успеха в спорте нужны минимум 2 компонента из сочетания таланта, тренировок и дисциплины. Если ты не Лука Дончич»
7сегодня, 08:56
Саша Дончич: «Лука в порядке, хоть и много ушибов и синяков»
сегодня, 08:33
Лука Дончич получил номинацию на звание лучшего игрока оборонительного плана от ФИБА на Евробаскете
13сегодня, 08:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
9 минут назад
Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 10:45
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
2сегодня, 09:59
Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения
2сегодня, 08:05
«Финикс» подписал и отчислил 24-летнего защитника Джейдена Шэкелфорда
1сегодня, 07:50
Матас Бузелис отреагировал на контракт Джоша Гидди забавным фотоколлажем
2сегодня, 07:14Фото
Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»
сегодня, 05:40Фото
Алисса Томас оформила 8-й трипл-дабл (10+11+10) в сезоне-2025
сегодня, 04:45Видео
Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
вчера, 21:09
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1вчера, 15:40