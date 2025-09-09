Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября

Решение о месте проведения Финала четырех Евролиги могут объявить уже 10 сентября.

Место проведения предстоящего Финала четырех Евролиги пока не определено, но финальный выбор может состояться 10 сентября, сообщает Sportal.

В этот день акционеры Евролиги соберутся на заседание и должны проголосовать за город-хозяин, что положит конец спору между Белградом и Афинами. Для утверждения требуется единогласное решение, которого не удалось достичь на предыдущей встрече.

Сообщается, что Афины предложили около 8,5 млн евро за право принять турнир, тогда как предложение Белграда на 1 млн меньше. Однако столица Сербии получила поддержку большинства держателей лицензий А-категории.

Одним из ключевых преимуществ Белграда является более вместительная «Белград Арена » по сравнению с O.A.K.A. в Афинах, что может компенсировать финансовую разницу за счет большего дохода от билетов.