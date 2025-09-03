Торнике Шенгелия: «Лидерство заключается в служении»
Торнике Шенгелия объяснил свой подход к роли лидера.
Форвард команды Грузии готовится к решающей встрече с боснийской сборной.
«Лидерство заключается в служении. Своим партнерам. Нужно быть первым в строю, когда чего-то от них требуешь. Вести своим примером.
Но слова тоже важны. Я стараюсь совместить оба этих подхода. Подтверждать то, что я говорю, делом. Иначе за тобой никто не последует.
У нас впереди самая важная игра. Ожидаю плотной схватки. Мы все анализируем и мобилизируемся ментально и физически.
Посмотрел игру боснийцев с Грецией. Они победили, это большой плюс для них. И это важное заявление. Такая великолепная победа перед самой важной игрой не могла не увеличить их уверенность в себе», – заключил Шенгелия.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости