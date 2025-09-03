Торнике Шенгелия: «Лидерство заключается в служении»

Торнике Шенгелия объяснил свой подход к роли лидера.

Форвард команды Грузии готовится к решающей встрече с боснийской сборной.

«Лидерство заключается в служении. Своим партнерам. Нужно быть первым в строю, когда чего-то от них требуешь. Вести своим примером.

Но слова тоже важны. Я стараюсь совместить оба этих подхода. Подтверждать то, что я говорю, делом. Иначе за тобой никто не последует.

У нас впереди самая важная игра. Ожидаю плотной схватки. Мы все анализируем и мобилизируемся ментально и физически.

Посмотрел игру боснийцев с Грецией. Они победили, это большой плюс для них. И это важное заявление. Такая великолепная победа перед самой важной игрой не могла не увеличить их уверенность в себе», – заключил Шенгелия.