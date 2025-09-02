10

Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»

Аренас ответил на реплику Тига о плохой игре в защите Брайанта.

Ранее Джефф Тиг заявил, что «в символические защитные сборные просто включают кого попало», а Кобе Брайант «был не так хорош в защите». 

Гилберт Аренас решил высказать свою точку зрения по этой теме.

«Итак, Джефф Тиг, да, возможно, в тот день ты обыграл Кобе Брайанта или даже обыгрывал его каждый раз, когда вы встречались. Но его задачей было замедлить тебя. И, в голове у Тига, Кобе не был таким уж грозным защитником.

Когда мы говорим о том, что он получал награды за защиту по итогам 82 игр сезона... Мы же не знаем, что он делал в течение всех этих 82 игр, так? Он защищался против других игроков, закрывал их, делал свою работу. Мы встречались с ним лично всего по два раза в год, верно?

Я видел, что он делал с атакующими защитниками в нашей команде. Исходя из этого, он был именно таким – «сжирал» игроков. Тиг, если он переключается на тебя, это значит, что Джо Джонсон уже нейтрализован. Если Кобе опекает тебя, он уже выполнил свою основную задачу. Он сделал свою работу, и теперь защищается против тебя.

Со мной была та же история. Лэрри Хьюз был на площадке, но если Кобе видел, что я разогнался, он переключался на меня. А если Лэрри разогнался, он переключался на него. Если у Антуана Джеймисона шла игра, Кобе брался за него в посте, понимаете?

У него было сразу несколько задач. И, как защитник, он был великолепен», – подчеркнул Аренас.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoКобе Брайант
logoАнтуан Джеймисон
logoГилберт Аренас
logoНБА
logoДжефф Тиг
logoЛэрри Хьюз
logoДжо Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кобе выше Карри, Шэй выше Луки, Джордан – 26-й. Итоги голосования за 25 лучших игроков НБА XXI века
352вчера, 15:30
Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»
1 сентября, 10:48
Джефф Тиг: «Кобе Брайант был не так хорош в защите»
219 июля, 18:07
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
11 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
224 минуты назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
28 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
43 минуты назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35