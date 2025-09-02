Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»

Аренас ответил на реплику Тига о плохой игре в защите Брайанта.

Ранее Джефф Тиг заявил, что «в символические защитные сборные просто включают кого попало», а Кобе Брайант «был не так хорош в защите».

Гилберт Аренас решил высказать свою точку зрения по этой теме.

«Итак, Джефф Тиг, да, возможно, в тот день ты обыграл Кобе Брайанта или даже обыгрывал его каждый раз, когда вы встречались. Но его задачей было замедлить тебя. И, в голове у Тига, Кобе не был таким уж грозным защитником.

Когда мы говорим о том, что он получал награды за защиту по итогам 82 игр сезона... Мы же не знаем, что он делал в течение всех этих 82 игр, так? Он защищался против других игроков, закрывал их, делал свою работу. Мы встречались с ним лично всего по два раза в год, верно?

Я видел, что он делал с атакующими защитниками в нашей команде. Исходя из этого, он был именно таким – «сжирал» игроков. Тиг, если он переключается на тебя, это значит, что Джо Джонсон уже нейтрализован. Если Кобе опекает тебя, он уже выполнил свою основную задачу. Он сделал свою работу, и теперь защищается против тебя.

Со мной была та же история. Лэрри Хьюз был на площадке, но если Кобе видел, что я разогнался, он переключался на меня. А если Лэрри разогнался, он переключался на него. Если у Антуана Джеймисона шла игра, Кобе брался за него в посте, понимаете?

У него было сразу несколько задач. И, как защитник, он был великолепен», – подчеркнул Аренас.