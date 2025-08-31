Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы

Латвийский баскетболист больше не сыграет на Евробаскете-2025.

Представитель латвийской делегации Эмилс Томс сообщил, что Андрейс Гражулис получил травму стопы в матче против Сербии и больше не вернется на площадку в рамках этого турнира.

«Гражулис получил травму и больше не сыграет на этом турнире», – заявил Томс, поблагодарив игрока за вклад и энергию, которую он привносил в сборную.

Сборная Латвии начала турнир с 1 победы и 2 поражений и 1 сентября сыграет против Португалии.