0

Омари Спеллмен проведет следующий сезон в Китае

Омари Спеллмен продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Бывший игрок НБА Омари Спеллмен (28 лет, 203 см) подпишет контракт с одним из китайских клубов, сообщает журналист Чжан Дуо.

Тяжелый форвард начал прошлый сезон в составе петербургского «Зенита», где стал победителем предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, а также обладателем бронзовых медалей Суперкубка. Спеллмен сыграл в Лиге ВТБ 23 матча, в среднем набирая 10,7 очка и 3,2 подбора, и покинул «Зенит» в январе.

Спеллмен выступал в НБА за «Голден Стэйт» и «Атланту».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Чжана Дуо в соцсети X
logoОмари Спеллмен
logoЗенит
переходы
чемпионат Китая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Церковный об Омари Спеллмене: «Конфликта не было. Была эмоциональная реакция игрока на замечания по ходу игры»
28 января, 15:27
Окаро Уайт стал игроком «Зенита»
522 января, 13:59
Омари Спеллмен покинул «Зенит»
221 января, 19:12
«Зенит» расторгнет контракт с Омари Спеллменом («Перехват»)
917 января, 05:38
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» примет «Сиэтл», «Лос-Анджелес» – «Финикс»
сегодня, 21:03
«Предпочел перстень». Стефен Карри считает, что Кевин Дюрэнт заслужил две награды MVP финала
1сегодня, 20:23
Макс Струс пропустит 3-4 месяца из-за перелома стопы
1сегодня, 20:03
Светислав Пешич: «Мы играем в самой сложной группе»
1сегодня, 19:47
Bleacher Report не включил Леброна Джеймса в четверку лучших игроков «Лейкерс» в 21-м веке
14сегодня, 19:04
Расселл Уэстбрук играет в баскетбол на яхте
7сегодня, 17:49Видео
Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»
сегодня, 17:40
Маркифф Моррис: «Леброн Джеймс сможет играть до 46 лет, если захочет»
11сегодня, 16:53
«Если бы он был эгоистом, он бы вернулся в игру». Байрон Скотт рассказал, как Кобе Брайант доказал, что победа для него важнее всего
1сегодня, 16:25
Деннис Родман о сегодняшних контрактах НБА: «Многие старые игроки озлоблены, а мне плевать, если кто-то зарабатывает больше меня»
7сегодня, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1сегодня, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1сегодня, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
сегодня, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
сегодня, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
2сегодня, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
сегодня, 19:38
«Юта» подписала двусторонний контракт с Джоном Танджи
сегодня, 19:25
Эргин Атаман о роли 15-летнего сына в сборной Турции: «Можно сказать, что он добровольный помощник тренера»
сегодня, 18:51
Деннис Шредер – Алексу Мумбру: «Здоровье – самое главное, мы обо всем позаботимся»
сегодня, 18:44
Ральф Сэмпсон о Викторе Вембаньяме: «Я Ральф первый, а он Ральф второй»
1сегодня, 18:30