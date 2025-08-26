Омари Спеллмен проведет следующий сезон в Китае
Омари Спеллмен продолжит карьеру в чемпионате Китая.
Бывший игрок НБА Омари Спеллмен (28 лет, 203 см) подпишет контракт с одним из китайских клубов, сообщает журналист Чжан Дуо.
Тяжелый форвард начал прошлый сезон в составе петербургского «Зенита», где стал победителем предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, а также обладателем бронзовых медалей Суперкубка. Спеллмен сыграл в Лиге ВТБ 23 матча, в среднем набирая 10,7 очка и 3,2 подбора, и покинул «Зенит» в январе.
Спеллмен выступал в НБА за «Голден Стэйт» и «Атланту».
