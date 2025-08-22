«Енисей» подписал сербского форварда Данило Тасича

Данило Тасич присоединился к «Енисею».

32-летний сербский форвард (207 см) подписал однолетний контракт с красноярским клубом.

Тасич выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Баскетболист становился чемпионом Кипра, Болгарии и Словении. Последний титул он завоевал в нынешнем году с «Цедевитой-Олимпией».

Игрок был признан MVP болгарского чемпионата и финала в победном сезоне в 2021 году.

Тасич набирал 5,1 очка, 3,6 подбора и 1 передачу за 16 минут в среднем в матчах прошедшего розыгрыша Еврокубка.

«Тасич привнесет свой опыт, полученный в Адриатической лиге и Еврокубке. Он может играть на обеих позициях (центровой и тяжёлый форвард), и я ожидаю от него качественной игры, как в штрафной, так и на периметре», – заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.