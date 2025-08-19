Светислав Пешич: «Завтра посмотрим, сколько Мицич выдержит, насколько его запястье готово»

Тренер сборной Сербии поделился информацией о состоянии травмированных.

«Васа Мицич проходит финальный тест. На завтра у нас запланирована тренировка 5 на 5, он в таких еще не участвовал. Завтра посмотрим, сколько он выдержит, насколько его запястье готово. Мы постараемся принять решение, которое удовлетворит интересы всех, особенно команды.

Смаилагич и Трифунович все еще испытывают трудности. Кто-то может терпеть боль, кто-то – нет, или же это просто травма, требующая времени на восстановление», – сказал Пешич .

Сербия проведет свой последний подготовительный матч 21 августа против сборной Словении.