Светислав Пешич: «Завтра посмотрим, сколько Мицич выдержит, насколько его запястье готово»
Тренер сборной Сербии поделился информацией о состоянии травмированных.
«Васа Мицич проходит финальный тест. На завтра у нас запланирована тренировка 5 на 5, он в таких еще не участвовал. Завтра посмотрим, сколько он выдержит, насколько его запястье готово. Мы постараемся принять решение, которое удовлетворит интересы всех, особенно команды.
Смаилагич и Трифунович все еще испытывают трудности. Кто-то может терпеть боль, кто-то – нет, или же это просто травма, требующая времени на восстановление», – сказал Пешич.
Сербия проведет свой последний подготовительный матч 21 августа против сборной Словении.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости