«Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» Ник Янг вызвал Патрика Беверли на матч один на один

Янг хочет проучить Беверли в очном противостоянии.

Ранее Патрик Беверли обвинил Ника Янга в том, что тот «несет всякую чушь за спиной, а когда встретился лично, не захотел посмотреть в мою сторону».

«Пусть Беверли заявится. Пусть даст знать, когда будет в Лос-Анджелесе. Я действительно хочу этой зарубы один на один. Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» – заявил Янг.

Бывший форвард «Лейкерс» Ник Янг, завершивший профессиональную карьеру в 2019 году, сейчас тренирует команду BIG3 «LA Riot».

Патрик Беверли до сих пор официально не завершил карьеру: в прошлом сезоне он играл за «Хапоэль Тель-Авив», но покинул команду в феврале.