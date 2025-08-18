  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» Ник Янг вызвал Патрика Беверли на матч один на один
1

«Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» Ник Янг вызвал Патрика Беверли на матч один на один

Янг хочет проучить Беверли в очном противостоянии.

Ранее Патрик Беверли обвинил Ника Янга в том, что тот «несет всякую чушь за спиной, а когда встретился лично, не захотел посмотреть в мою сторону».

«Пусть Беверли заявится. Пусть даст знать, когда будет в Лос-Анджелесе. Я действительно хочу этой зарубы один на один. Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» – заявил Янг.

Бывший форвард «Лейкерс» Ник Янг, завершивший профессиональную карьеру в 2019 году, сейчас тренирует команду BIG3 «LA Riot».

Патрик Беверли до сих пор официально не завершил карьеру: в прошлом сезоне он играл за «Хапоэль Тель-Авив», но покинул команду в феврале.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Ballislife.com в соцсети X
logoНик Янг
logoПатрик Беверли
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Побоялся взглянуть мне в лицо». Патрик Беверли рассказал о встрече с Ником Янгом
53 августа, 15:15Видео
Ник Янг пошутил об аресте Гилберта Аренаса: «С дурным мазафакером покончено. Заберите еще Кеньона Мартина»
531 июля, 11:44
Ник Янг порадовался раскрытой измене Д’Анджело Расселла: «У стукачей никогда все не будет хорошо»
525 июля, 19:15
Главные новости
Баскетбольная карточка с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта побьет рекорд по стоимости продажи
1сегодня, 09:21Фото
Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска
3сегодня, 08:44Видео
В Китае встретили Стефена Карри шоу дронов, изображающим попадание мяча в кольцо
5сегодня, 08:05Видео
Джонатан Куминга считает себя игроком уровня Кейда Каннингема и Скотти Барнса
18сегодня, 07:10
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
сегодня, 06:48
Келси Митчелл установила рекорд женской НБА по очкам в текущем сезоне (38) и помогла «Фивер» отыграться с «-21» в матче с «Сан»
сегодня, 06:38Видео
Лаури Маркканен набрал 42 очка и 12 подборов за 24 минуты в матче против Польши
4сегодня, 06:06Видео
Софи Каннингем в слезах покинула площадку после травмы колена
2сегодня, 05:47Видео
Евгений Воронов, Антон Понкрашов, Евгений Бабурин и Павел Подкользин поучаствовали в фестивале баскетбола в Мончегорске
сегодня, 05:18Фото
Дрэймонд Грин: «Интернет-эксперты хотели, чтобы Джимми сидел за спиной Хайсмита, а теперь чувака обменяли на пачку чипсов»
3сегодня, 04:51
Ко всем новостям
Последние новости
Мамаду Диаките присоединился к «Басконии»
3 минуты назадФото
Алисса Томас стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось собрать 5+ трипл-даблов в нескольких сезонах
сегодня, 07:34Видео
Брайант Кроуфорд перешел из «Автодора» в «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чарльз Мэннинг покинул «Автодор» и продолжит карьеру в «Каршияке»
вчера, 20:25
«Миннесота» расторгла контракт с Джесси Эдвардсом
2вчера, 17:47
Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»
1вчера, 16:13
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
вчера, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
1вчера, 13:24
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1вчера, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
1вчера, 11:07