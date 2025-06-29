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Сэм Меррилл станет самым высокооплачиваемым 60-м пиком в истории НБА

Защитник «Кэвс» получит больше всех денег среди тех, кого выбрали 60-м.

Согласно данным HoopsHype, новый контракт Сэма Мерилла с «Кливлендом» на 4 года и 38 миллионов долларов сделает баскетболиста самым высокооплачиваемым 60-м пиком в истории НБА (45,7 миллиона долларов).

На втором месте окажется Айзейя Томас (32,7 миллиона долларов), на 3-м – Дражен Петрович (4,2 миллиона долларов).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoКливленд
logoСэм Меррилл
logoАйзейя Томас 1989
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