Сэм Меррилл станет самым высокооплачиваемым 60-м пиком в истории НБА
Защитник «Кэвс» получит больше всех денег среди тех, кого выбрали 60-м.
Согласно данным HoopsHype, новый контракт Сэма Мерилла с «Кливлендом» на 4 года и 38 миллионов долларов сделает баскетболиста самым высокооплачиваемым 60-м пиком в истории НБА (45,7 миллиона долларов).
На втором месте окажется Айзейя Томас (32,7 миллиона долларов), на 3-м – Дражен Петрович (4,2 миллиона долларов).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?7108 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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