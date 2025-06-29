Сэм Меррилл станет самым высокооплачиваемым 60-м пиком в истории НБА

Защитник «Кэвс» получит больше всех денег среди тех, кого выбрали 60-м.

Согласно данным HoopsHype, новый контракт Сэма Мерилла с «Кливлендом » на 4 года и 38 миллионов долларов сделает баскетболиста самым высокооплачиваемым 60-м пиком в истории НБА (45,7 миллиона долларов). На втором месте окажется Айзейя Томас (32,7 миллиона долларов), на 3-м – Дражен Петрович (4,2 миллиона долларов).