8

Джонатан Гивони: «Оклахома» хочет забраться повыше на предстоящем драфте»

«Тандер», видимо, не устраивают их текущие позиции.

«Я продолжаю слышать разговоры о том, что «Оклахома» хочет забраться повыше на драфте. У них есть 15-й, 24-й и 44-й пики – они могут объединить их, чтобы подняться на 4-5 позиций, а может, даже на 6, до «Торонто».

Не совсем понятно, какие у них потребности по составу, поэтому они могут позволить себе рискнуть, выбрав игрока с высоким потенциалом, который соответствует их защитной ДНК. Например, Жоан Беренжер, Ноа Эссанг, Коллин Мюррэй-Бойлс – молодые ребята, которые умеют защищаться и играть жестко», – сказал Гивони.

Церемония драфта первого раунда 2025 года начнется 26 июня в 3.00 по московскому времени.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?6686 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoОклахома-Сити
logoдрафт НБА
logoКоллин Мюррэй-Бойлс
logoНоа Эссанг
logoНБА
logoЖоан Беренжер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпион, MVP, лучший бомбардир, MVP финала, 68 побед – ШГА выдал едва ли не самый успешный сезон в истории НБА
40вчера, 21:50
7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19
3вчера, 20:15
Колин Каухерд считает «Лейкерс» лучшим, а «Торонто» худшим чемпионом НБА из 7 последних. «Тандер» – шестые
22вчера, 18:59Фото
Главные новости
Амат Мбайе покинул ЦСКА
5сегодня, 11:09
Леброн Джеймс: «Мы с Джорданом хорошо бы дополняли друг друга на площадке. У него было мышление чистого бомбардира»
8сегодня, 10:21
Евгений Пашутин: «Халибертон играл в финале НБА, а Ведищев – во Владивостоке, Михайловский – на банке в ЦСКА. Что происходит с нашими молодыми?»
22сегодня, 10:01
Александер Секулич возглавил «Зенит»
23сегодня, 08:29
«Торонто» продолжает изучать варианты обмена Ар Джея Барретта
9сегодня, 08:18
«Сакраменто» хочет получить пик 1-го раунда на предстоящем драфте, оценивает стоимость Малика Монка и Девина Картера на рынке
10сегодня, 07:57
«Сан-Антонио» заинтересован в Гершоне Ябуселе
14сегодня, 07:33
Брайан Уиндхорст: «Цена за Дюрэнта была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет»
18сегодня, 07:15
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия и Франция начнут выступление на турнире и другие матчи групп A и C
1сегодня, 06:22Live
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США сыграют с Нидерландами и другие матчи групп B и D
1сегодня, 06:22Live
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Ивлев остается в «Уралмаше» еще на один сезон
6 минут назад
Андрей Воронцевич: «Уход из ЦСКА был необходимостью для становления и роста»
22 минуты назад
Тони Паркер подтвердил, что Тео Маледон перейдет из «Виллербана» в «Реал», а Нил Сако – в «Валенсию»
38 минут назад
«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»
52 минуты назад
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Франция сыграет с Литвой, Италия встретится с Турцией
1сегодня, 08:53
Чемпионат Франции. Финал. «Париж» примет «Монако» в решающем матче
сегодня, 08:44
Уилл Клайберн покинет «Виртус» и перейдет в «Барселону»
сегодня, 06:50
7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19
3вчера, 20:15
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ»
2вчера, 19:51
«Промитеас» подписал Сотириса Ставракопулоса
вчера, 18:12Фото