Джонатан Гивони: «Оклахома» хочет забраться повыше на предстоящем драфте»

«Тандер», видимо, не устраивают их текущие позиции.

«Я продолжаю слышать разговоры о том, что «Оклахома» хочет забраться повыше на драфте. У них есть 15-й, 24-й и 44-й пики – они могут объединить их, чтобы подняться на 4-5 позиций, а может, даже на 6, до «Торонто».

Не совсем понятно, какие у них потребности по составу, поэтому они могут позволить себе рискнуть, выбрав игрока с высоким потенциалом, который соответствует их защитной ДНК. Например, Жоан Беренжер, Ноа Эссанг, Коллин Мюррэй-Бойлс – молодые ребята, которые умеют защищаться и играть жестко», – сказал Гивони.

Церемония драфта первого раунда 2025 года начнется 26 июня в 3.00 по московскому времени.