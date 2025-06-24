Джонатан Гивони: «Оклахома» хочет забраться повыше на предстоящем драфте»
«Тандер», видимо, не устраивают их текущие позиции.
«Я продолжаю слышать разговоры о том, что «Оклахома» хочет забраться повыше на драфте. У них есть 15-й, 24-й и 44-й пики – они могут объединить их, чтобы подняться на 4-5 позиций, а может, даже на 6, до «Торонто».
Не совсем понятно, какие у них потребности по составу, поэтому они могут позволить себе рискнуть, выбрав игрока с высоким потенциалом, который соответствует их защитной ДНК. Например, Жоан Беренжер, Ноа Эссанг, Коллин Мюррэй-Бойлс – молодые ребята, которые умеют защищаться и играть жестко», – сказал Гивони.
Церемония драфта первого раунда 2025 года начнется 26 июня в 3.00 по московскому времени.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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