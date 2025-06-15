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«Будучность» получит 1500000 евро от правительства Черногории

Государство окажет финансовую поддержку клубу.

Президент «Будучности» Драган Бокан неоднократно заявлял, что команда не может конкурировать с бюджетами сербских грандов («Партизан», «Црвена Звезда») и просил поддержки у государства.

В сезоне-2024/25 «Будучность» дошла до финала Адриатической лиги, и теперь правительство выделит ей 1500000 евро на развитие.

«Баскетболисты «Будучности» завершили отличный сезон, пробившись в финал Адриатической лиги. Они были близки к тому, чтобы завоевать трофей. Эти инвестиции помогут им в борьбе за будущие чемпионские титулы», – написал в соцсетях преьмер-министр Черногории Милойко Спаич.

В финале Адриатической лиги «Будучность» уступила «Партизану» (1-3).

Главный тренер черногорского клуба Андрей Жакель был признан «Тренером года», а защитник Маккинли Райт получил звание MVP сезона.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basket News
logoАдриатическая лига
logoБудучность
logoМаккинли Райт
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