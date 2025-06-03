Ламара Одома выселили из дома в Лос-Анджелесе за долг по аренде в 45000 долларов

Двукратный чемпион НБА не смог вовремя выплатить деньги.

Как сообщает New York Post, 45-летнего Одома обязали освободить арендуемый им дом в Лос-Анджелесе после того, как владелец подал на него в суд за неуплату задолженности в размере 45000 долларов.

Согласно иску, Одом согласился платить 15 000 долларов в месяц за проживание, но не оплатил аренду за три месяца.

За свою карьеру в НБА Одом выступал за «Лейкерс», «Клипперс», «Майами» и «Даллас». В 2011 году игрок получил награду «Лучшему шестому». В 2015 году Одом пережил 12 инсультов и 6 сердечных приступов, находясь в коме после передозировки наркотиками.