Ламар Одом заказал себе секс-куклу с внешностью Хлои Кардашьян
Ламар Одом не может забыть Хлои Кардашьян.
Бывший игрок НБА отпраздновал день рождения в Лас-Вегасе и посетил местную фабрику по производству секс-кукол.
Сообщается, что 2-кратный чемпион лиги захотел, чтобы у его куклы были «роскошные изгибы» и взял за основу лицо своей бывшей жены Хлои Кардашьян.
По словам менеджера Одома Джины Родригес, Ламар считает выбор «идеальным», потому что теперь «сможет делать с ней все, что захочет».
TMZ Sports
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ Sports
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