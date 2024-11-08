Ламар Одом заказал себе секс-куклу с внешностью Хлои Кардашьян

Ламар Одом не может забыть Хлои Кардашьян.

Бывший игрок НБА отпраздновал день рождения в Лас-Вегасе и посетил местную фабрику по производству секс-кукол.

Сообщается, что 2-кратный чемпион лиги захотел, чтобы у его куклы были «роскошные изгибы» и взял за основу лицо своей бывшей жены Хлои Кардашьян.

По словам менеджера Одома Джины Родригес, Ламар считает выбор «идеальным», потому что теперь «сможет делать с ней все, что захочет».

TMZ Sports