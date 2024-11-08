Фото
16

Ламар Одом заказал себе секс-куклу с внешностью Хлои Кардашьян

Ламар Одом не может забыть Хлои Кардашьян.

Бывший игрок НБА отпраздновал день рождения в Лас-Вегасе и посетил местную фабрику по производству секс-кукол.

Сообщается, что 2-кратный чемпион лиги захотел, чтобы у его куклы были «роскошные изгибы» и взял за основу лицо своей бывшей жены Хлои Кардашьян.

По словам менеджера Одома Джины Родригес, Ламар считает выбор «идеальным», потому что теперь «сможет делать с ней все, что захочет».

TMZ Sports

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ Sports
светская хроника
logoЛамар Одом
logoНБА
Баскетбол - фото
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Прямая трансляция из Лебронто». Леброн пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика»
92 ноября, 07:30Фото
Сын Метты Сандифорд-Артеста Рон Артест III предстал на Хэллоуин в костюме с отсылкой к побоищу в Детройте
91 ноября, 06:05Фото
«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике
4028 октября, 04:41Фото
Джордин Вудс намекнула на помолвку с Карлом-Энтони Таунсом, опубликовав бриллиантовое кольцо
310 октября, 14:23Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», «Барселона» встретится с «Басконией» и другие матчи
23 минуты назад
Владелец «Кингз» Ранадиве поддержал Дерозана в его споре с Дрейком. Он пришел на игру в футболке Кендрика Ламара «Not Like Us»
1сегодня, 08:17Фото
Расселл Уэстбрук о «Тандер»: «Их показатель в таблице лучше, чем у нас. Но мы лучше как команда»
1сегодня, 07:23
НБА. «Милуоки» прервал серию поражений в матче с «Ютой», «Сан-Антонио» взял верх над «Портлендом»
51сегодня, 07:00
Майлз Бриджес пропустит как минимум 2 недели с травмой колена
1сегодня, 06:47
Виктор Вембаньяма о Поповиче: «Знаю, что он скоро вернется»
4сегодня, 06:26
Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 8 подборов и 6 передач в победном матче с «Чикаго»
2сегодня, 05:56Видео
Лиллард и Адетокумбо набрали 65 очков на двоих, «Милуоки» прервал серию из шести поражений
1сегодня, 05:42Видео
У Лонни Уокера 0 очков при 0 из 8 с игры в дебюте за «Жальгирис». Он выдал один из худших показателей эффективности в истории клуба
9сегодня, 05:20
Андре Джексон заменил Гэри Трента в старте «Бакс» на матч с «Джаз»
2сегодня, 05:05
Ко всем новостям
Последние новости
Энтони Эдвардс: «Если бы «Миннесота» с самого начала включалась в защите, мы были бы лучшей командой НБА»
7 минут назад
Дрю Холидэй: «Среди игроков «Селтикс» сложнее всего сдерживать Пэйтона Притчарда»
34 минуты назад
Седрик Максвелл поддержал Керра, который держал Тейтума на скамейке: «Его задачей было выиграть Олимпиаду, а не заводить друзей»
344 минуты назад
Журналист Маркус Хэйс, из-за стычки с которым дисквалифицирован Эмбиид, продолжит писать о «Сиксерс»
сегодня, 07:49
Трэй Янг обратился к болельщикам «Никс» после победы: «Тащите свои задницы домой»
1сегодня, 07:10Видео
Дэмиан Лиллард: «Бакс» отчаянно нуждались в победе»
сегодня, 06:41
Шэйдон Шарп вернулся после травмы, сыграв впервые с 11 января
1сегодня, 06:19
Руди Гобер эффектно поставил сверху с сопротивлением Коби Уайта
2сегодня, 06:03Видео
Ожидается, что Евролига определится с местом проведения «Финала четырех» 2025 года во вторник
сегодня, 05:27
ACB. «Бреоган» дома уступил «Тенерифе»
вчера, 21:07