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«Наркотики не делают различий». Ламар Одом предупредил Голливуд после отчета о вскрытии Лиама Пейна

Ламар Одом призвал голливудских звезд не употреблять наркотики.

Бывший игрок НБА выразил надежду, что смерть британского певца Лиама Пейна, в организме которого были обнаружены наркотики, послужит сигналом для голливудских звезд.

«Я много чего делал. Наркотики могут вызывать галлюцинации. Раньше я слышал голоса.

Если слышишь голоса, от этого трудно избавиться. Не принимайте наркотики. Не засовывайте ничего в нос. Надеюсь, это станет тревожным звонком для всех в голливудской индустрии. Наркотики не делают различий», – сказал двукратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ
logoЛамар Одом
logoНБА
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