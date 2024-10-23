«Наркотики не делают различий». Ламар Одом предупредил Голливуд после отчета о вскрытии Лиама Пейна
Ламар Одом призвал голливудских звезд не употреблять наркотики.
Бывший игрок НБА выразил надежду, что смерть британского певца Лиама Пейна, в организме которого были обнаружены наркотики, послужит сигналом для голливудских звезд.
«Я много чего делал. Наркотики могут вызывать галлюцинации. Раньше я слышал голоса.
Если слышишь голоса, от этого трудно избавиться. Не принимайте наркотики. Не засовывайте ничего в нос. Надеюсь, это станет тревожным звонком для всех в голливудской индустрии. Наркотики не делают различий», – сказал двукратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ
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