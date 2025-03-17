  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джабари Паркер: «Люди, которые пишут о моей «трагичной истории», не могут похвастаться 1% от моих достижений»
4

Джабари Паркер: «Люди, которые пишут о моей «трагичной истории», не могут похвастаться 1% от моих достижений»

Джабари Паркер доволен жизнью.

Форвард «Барселоны» отвергает риторику прессы в свой адрес.

«Говорят о моей «трагичной истории». Что в ней трагичного? Я заработал миллионы долларов, обеспечил семью, вытащил ее из гетто. Люди, которые пишут эти истории, не могут похвастаться 1% моих достижений.

Главное для меня – оставаться в настоящем. Мой успех в любимых людях рядом со мной, общении с друзьями. Это все, что имеет значение. Я исполнил свою мечту, какое мне дело до денег и места на драфте?

Было бы приятно стать одним из лучших баскетболистов НБА, но здесь меня все устраивает. Моя жизнь прекрасна, я четко осознаю свое положение, в жизни не может быть гарантий. Мог покончить с баскетболом в 14, но сейчас в 30 лет я до сих пор играю и соревнуюсь в Евролиге в прекрасном городе и клубе», – заключил Паркер.

Форвард был выбран 2-м на драфте-2014 НБА и отыграл 8 лет в лиге, борясь с травмами, после чего перебрался в Европу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoНБА
logoБарселона
logoчемпионат Испании
logoДжабари Паркер
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун допускает, что в будущем сыграет за «Барселону» или инвестирует в клуб
618 февраля, 08:45
Разыгрывающий «Барселоны» Раул Нето пропустит около 4 недель из-за травмы бедра
1 декабря 2024, 10:45
Джабари Паркер: «Панатинаикос» против «Бостона»? Это было бы интересно. Они недалеко друг от друга»
1325 ноября 2024, 11:59
Главные новости
НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
1717 минут назад
Энтони Эдвардс и Коби Уайт стали игроками недели в своих конференциях НБА
21 минуту назадФото
Чендлер Парсонс: «Никс» будет тяжело пройти первый раунд плей-офф»
32 минуты назад
«Финикс» может расстаться с Майком Буденхольцером в межсезонье (Hoops Wire)
740 минут назад
Девин Васселл: «Митч Джонсон успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона. Был очень важен для нас»
сегодня, 19:15
Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»
5сегодня, 18:20
Док Риверс о защите «Оклахомы»: «Они связали нас, мы не могли открыться и показать свое нападение»
2сегодня, 17:55
Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге
13сегодня, 17:28
Трэй Янг быстрее всех в истории НБА добрался до показателя в 2000 потерь
10сегодня, 17:15
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку
4сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Рэйкуан Грэй близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
10 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Црвена Звезда» победила «Мегу»
16 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Мерсин»
сегодня, 19:01
Паулюс Мотеюнас: «Наши переговоры с «Дубаем» проходят на фоне вопроса расширения Евролиги»
сегодня, 18:55
Разыгрывающему «Басконии» Камару Болдуину потребуется операция на руке
сегодня, 17:05
Виктор Ганиенко: «Локо» можно играть домашние матчи в Сочи»
1сегодня, 16:53
Виктор Ганиенко: «Вергун – адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник. Заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»
1сегодня, 16:45
Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
1сегодня, 16:05
«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги
сегодня, 13:52
Марко Симонович стал MVP четвертьфиналов Еврокубка
сегодня, 13:40Фото