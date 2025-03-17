Джабари Паркер: «Люди, которые пишут о моей «трагичной истории», не могут похвастаться 1% от моих достижений»

Джабари Паркер доволен жизнью.

Форвард «Барселоны» отвергает риторику прессы в свой адрес.

«Говорят о моей «трагичной истории». Что в ней трагичного? Я заработал миллионы долларов, обеспечил семью, вытащил ее из гетто. Люди, которые пишут эти истории, не могут похвастаться 1% моих достижений.

Главное для меня – оставаться в настоящем. Мой успех в любимых людях рядом со мной, общении с друзьями. Это все, что имеет значение. Я исполнил свою мечту, какое мне дело до денег и места на драфте?

Было бы приятно стать одним из лучших баскетболистов НБА , но здесь меня все устраивает. Моя жизнь прекрасна, я четко осознаю свое положение, в жизни не может быть гарантий. Мог покончить с баскетболом в 14, но сейчас в 30 лет я до сих пор играю и соревнуюсь в Евролиге в прекрасном городе и клубе», – заключил Паркер .

Форвард был выбран 2-м на драфте-2014 НБА и отыграл 8 лет в лиге, борясь с травмами, после чего перебрался в Европу.