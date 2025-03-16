0

Чемпионат Испании. «Реал» примет «Басконию», «Андорра» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

Сегодня, 16 марта, в чемпионате Испании пройдут пять матчей.

Мадридский «Реал» примет «Басконию». «Барселона» встретится с «Андоррой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 18-4, Тенерифе – 17-5, Уникаха – 17-6, Валенсия – 17-6, Манреса – 13-10, Ховентуд – 13-10, Барселона – 12-10,  Гран-Канария – 12-11, Баскония – 11-11, Сарагоса – 11-12, Мурсия – 10-13, Бреоган – 9-13, Бильбао – 8-14, Андорра – 8-14, Жирона – 8-15, Форса Льейда – 7-15, Гранада – 6-16, Баскет Корунья – 5-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoБильбао
logoАндорра
logoБаскет Корунья
logoФорса Льейда
logoГранада
logoБаскония
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoТенерифе
logoБарселона
logoБреоган
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Барселона» взяла верх над «Бреоганом», «Гран-Канария» проиграла дома «Реалу» и другие результаты
2 марта, 20:06
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – ЦСКА и другие матчи
1сегодня, 09:51
Билл Симмонс: «Тандер» – гребаные животные»
6сегодня, 09:18
Пэйтон Притчард установил рекорд по трехочковым за сезон для игрока скамейки
1сегодня, 09:02
«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Тони Аллена
2сегодня, 08:52
Джош Харт вступил в перепалку с Томом Тибодо во время тайм-аута
20сегодня, 08:24Видео
Сергей Базаревич: «Чтобы продолжить работу, мне нужен реальный вызов»
3сегодня, 08:15
Стив Керр вышел на первое место по победам в качестве главного тренера в истории «Голден Стэйт»
4сегодня, 08:05
Дрэймонд Грин – о 4000 трехочковых Карри: «Стеф – лучший человек, с которым такое могло случиться»
сегодня, 07:57
Дрэймонд Грин – Стивену Эй Смиту: «В детстве за такие слова тебя бы просто ударили»
12сегодня, 07:35
«Просто дай мне мяч». Джордан Пул нарушил комбинацию «Вашингтона» на последнее владение
16сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Philadelphia Inquirer: «Обмен будет выгоден и Джорджу, и «Филадельфии»
7 минут назад
Чума Окики подпишет 10-дневный контракт с «Филадельфией»
23 минуты назад
Эрик Споэльстра: «Мы отчаянно хотим понять, как выиграть хотя бы один матч»
541 минуту назад
НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
145 минут назад
Адриатическая лига. «Цедевита» примет «Задар», «Будучность сыграет с «Борац Чачак»
51 минуту назад
Чемпионат Греции. «Перистери» – «Колоссос», «Паниониос» играет с «Промитеасом»
сегодня, 10:18
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Кремона», «Наполи» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 10:10
Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» – «Петким Спор» и другие матчи
сегодня, 10:04Live
«##### Нико!» Фанаты «Маверикс» дали о себе знать на параде в честь Дня святого Патрика в Далласе
1сегодня, 10:03Видео
Броски под сирену Джимми Батлера, Фреда Ванвлита и Джереми Сохана стали лучшими моментами игрового дня НБА
1сегодня, 07:26Видео