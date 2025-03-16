Чемпионат Испании. «Реал» примет «Басконию», «Андорра» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
Сегодня, 16 марта, в чемпионате Испании пройдут пять матчей.
Мадридский «Реал» примет «Басконию». «Барселона» встретится с «Андоррой».
АСВ
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Положение команд: Реал – 18-4, Тенерифе – 17-5, Уникаха – 17-6, Валенсия – 17-6, Манреса – 13-10, Ховентуд – 13-10, Барселона – 12-10, Гран-Канария – 12-11, Баскония – 11-11, Сарагоса – 11-12, Мурсия – 10-13, Бреоган – 9-13, Бильбао – 8-14, Андорра – 8-14, Жирона – 8-15, Форса Льейда – 7-15, Гранада – 6-16, Баскет Корунья – 5-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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