Чендлер Парсонс о 4000 трехочковых Стефа Карри: «Все рекорды падут, но не этот»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» взял планку в 4000 трехочковых и не собирается останавливаться в ближайшее время.
«Все рекорды падут, но не этот. Это невозможно. Кто еще сможет быть таким эффективным с дальней дистанции? Парень попадает 42% бросков в среднем на протяжении всей карьеры. Причем бросает целую кучу, надежно, в разных ситуациях. Может попадать с ведения, с получения, после заслонов, в разных типах розыгрышей. Все команды подстраивают свою защиту, чтобы остановить конкретно его. Он видел все возможные типы опеки и все равно продолжает находить открытые позиции. Его физическая подготовка превосходит большинство игроков, движение без мяча.
Мы можем никогда больше не увидеть никого подобного. Наблюдать за его карьерой – это честь», – заключил Парсонс.
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