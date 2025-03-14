Чендлер Парсонс о 4000 трехочковых Стефа Карри: «Все рекорды падут, но не этот»

Чендлер Парсонс считает достижение Стефа Карри вечным.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » взял планку в 4000 трехочковых и не собирается останавливаться в ближайшее время.

«Все рекорды падут, но не этот. Это невозможно. Кто еще сможет быть таким эффективным с дальней дистанции? Парень попадает 42% бросков в среднем на протяжении всей карьеры. Причем бросает целую кучу, надежно, в разных ситуациях. Может попадать с ведения, с получения, после заслонов, в разных типах розыгрышей. Все команды подстраивают свою защиту, чтобы остановить конкретно его. Он видел все возможные типы опеки и все равно продолжает находить открытые позиции. Его физическая подготовка превосходит большинство игроков, движение без мяча.

Мы можем никогда больше не увидеть никого подобного. Наблюдать за его карьерой – это честь», – заключил Парсонс .