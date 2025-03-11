Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года

Сильвен Франсиско останется в «Жальгирисе» на следующий сезон.

Французский разыгрывающий «Жальгириса » Сильвен Франсиско (27 лет, 185 см) подписал продление контракта с командой до конца сезона-2026/27. Сделка включает опцию выхода из контракта с выкупом летом 2026 года.

Франциско подписал контракт с «Жальгирисом» по схеме «1+1» прошлым летом после перехода из «Баварии». В этом сезоне он набирает 14,4 очка, 2,4 подбора, 4,3 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.