«Клипперс» отчислят Кая Джонса, подпишут Сета Ланди и Патрика Болдуинга
«Клипперс» решили расстаться с Каем Джонсом.
«Клипперс» расторгнут контракт с центровым Каем Джонсом (24 года, 211 см) и подпишут двусторонние соглашения с легкими форвардами Сетом Ланди (24 года, 193 см) и Патриком Болдуином (22 года, 206 см).
Джонс провел за «Клипперс» в нынешнем сезоне 28 матчей, набирая в среднем 2,2 очка и 1,6 подбора.
Ранее сегодня «Клипперс» преобразовали двусторонний контракт Джордана Миллера в стандартный контракт на 4 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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