«Клипперс» отчислят Кая Джонса, подпишут Сета Ланди и Патрика Болдуинга

«Клипперс» решили расстаться с Каем Джонсом.

«Клипперс » расторгнут контракт с центровым Каем Джонсом (24 года, 211 см) и подпишут двусторонние соглашения с легкими форвардами Сетом Ланди (24 года, 193 см) и Патриком Болдуином (22 года, 206 см).

Джонс провел за «Клипперс» в нынешнем сезоне 28 матчей, набирая в среднем 2,2 очка и 1,6 подбора.

Ранее сегодня «Клипперс» преобразовали двусторонний контракт Джордана Миллера в стандартный контракт на 4 года.