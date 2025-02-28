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Финансовые обязательства NCAA могут превысить объем активов организации на 1,97 миллиарда долларов из-за антимонопольного иска

NCAA оказалась в сложном финансовом положении.

Система студенческого спорта проигрывает антимонопольный иск на 2,78 миллиарда долларов, который радикальным образом отразится на балансе лиг.

Ключевым объектом спора являются договоры NIL молодых спортсменов, выплаты по которым составят основную долю исковой суммы. Окончательное решение по исходу разбирательства будет принято в результате работы суда с апреля по август. Организация планирует рассчитаться со своими обязательствами за 10 лет.

Общий доход лиг за последний финансовый год составил 1,38 миллиарда долларов, превысив на 7% результаты предыдущего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
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